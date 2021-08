Verimatrix für zwei 2021 CSI Awards in der engeren Wahl

Regulatorische Neuigkeiten:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), das führende Unternehmen, das die moderne vernetzte Welt mit Sicherheitsprodukten versorgt, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, meldete heute, dass Verimatrix Multi-DRM Core in zwei Kategorien in die engere Auswahl für die prestigeträchtigen 2021 CSI Awards kommt. Die Awards werden jährlich vom CSI Magazine (Cable and Satellite International Magazine) organisiert und würdigen Exzellenz und hervorragende Leistungen in verschiedenen Sektoren der Branche.

In den Kategorien Beste Technologie zum Schutz von Inhalten und Beste Cloud- oder Virtualisierungsinnovation als Endrundenteilnehmer ausgewählt, ermöglicht Verimatrix Multi-DRM Core die Lieferung sicherer Premium-Inhalte in Minutenschnelle. Multi-DRM Core ist eine cloudnative DRM-Lösung, wirklich mandantenfähig und elastisch, um Kosten zu reduzieren und sich flexibel an spezifische Anforderungen und Ereignisse anzupassen.