Recce Pharmaceuticals erhält Zuwendung aus dem ‚Innovation Connections Scheme‘ des Unternehmerprogramms

- Recce erhält von der australischen Regierungsbehörde für Industrie, Wissenschaft, Energie und Rohstoffe die zweite Zuwendung in Höhe von 50.000 AUD zzgl. Mehrwertsteuer im Rahmen des Unternehmerprogramms

- Die Zuwendung wird für die Beurteilung von R327 im Rahmen der zweiten Phase des australischen SARS-CoV-2-Antiviren-Screening-Programms gewährt

- Das Unternehmen hat im Zuge des Programms insgesamt 87.508 AUD zzgl. Mehrwertsteuer erhalten

Sydney, Australien, 11. August 2021: Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX:RCE, FWB:R9Q) (Unternehmen), der Entwickler neuer Klassen von synthetischen Antiinfektiva, hat heute den Erhalt einer zweiten Zuwendung aus dem ‚Innovation Connections Scheme‘ im Rahmen des Unternehmerprogramms der australischen Regierung in Höhe von 50.000 AUD zuzüglich Mehrwertsteuer (in Australien: Goods and Services Tax/GST) bestätigt.

RECCE 327 (R327) wurde in das SARS-CoV-2-Antiviren-Screening-Programm – ein von der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) geleitetes kostenpflichtiges Forschungsprogramm – aufgenommen und hat erfolgreich die Phasen 1 und 1B absolviert. Aufgrund dieser erfolgreichen Ergebnisse hat das Unternehmen eine qualifizierte Empfehlung für den Übergang zur Phase 2 des Programms am Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP), das der Forschungsorganisation CSIRO angehört, erhalten.

Dem ACDP wurden Proben des Wirkstoffs R327 übergeben und die Tests werden voraussichtlich im September starten und einige Monate in Anspruch nehmen. Das Unternehmen hält sämtliche Rechte am geistigen Eigentum.

Das ‚Innovation Connections Scheme‘ unterstützt Unternehmen bei der Prioritätenreihung ihrer Forschungsprojekte, hilft bei der Auswahl von Forschungsexperten und ermöglicht den Zugang zu Finanzmittel für die Durchführung von F&E-Projekten. Das Unternehmen hat nach dem Erreichen diverser Meilensteine nun insgesamt 87.508 AUD zzgl. Mehrwertsteuer erhalten.

Chief Executive Officer James Graham erklärt: „Wir freuen uns über diese weitere Zuwendung aus dem Unternehmerprogramm der australischen Regierung, mit dem wir unsere Studien zur Wirksamkeit von R327 gegen das SARS-CoV-2-Virus am CSIRO fortsetzen können. Ebenso wie Bakterien mutieren auch COVID-Virenzellen rasend schnell, sodass weltweit ein erheblicher und steigender Bedarf an der Behandlung mit Antiinfektiva besteht.“