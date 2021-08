CHRONO24 ERHÄLT 100 MILLIONEN EURO IN SERIE-C-FINANZIERUNGSRUNDE, ANGEFÜHRT VON GENERAL ATLANTIC MIT BETEILIGUNG VON AGLAÉ VENTURES

Chrono24, ein weltweit führender Online-Marktplatz für neue und gebrauchte Luxusuhren, hat heute bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen in der Serie-C-Finanzierungsrunde mehr als 100 Millionen Euro (118+ Millionen US-Dollar) gesichert hat. Die Runde wurde angeführt von General Atlantic, einem weltweit führenden Wachstumskapitalinvestor, mit Beteiligung von Aglaé Ventures, dem Technologiezweig der Investmentgesellschaft der Familie Arnault. Auch die bestehenden Investoren Insight Partners und Sprints Capital beteiligten sich an der Runde. Zusammen mit dieser jüngsten Minderheitswachstumsfinanzierung hat Chrono24 bisher insgesamt über 200 Millionen Euro (ca. 236 Millionen US-Dollar) an Mitteln eingeworben.

Chrono24 will das frisch eingesammelte Kapital nutzen, um seinen Wachstumskurs zu beschleunigen und international weiter zu expandieren, seine Präsenz auf bestehenden Märkten auszubauen und sein globales Team mit zusätzlichen Toptalenten zu verstärken. Das Unternehmen ist bereits in über 100 Ländern Marktführer. Geplant ist, das Nutzererlebnis des Online-Marktplatzes weiter zu verbessern, um von dem florierenden Markt für gebrauchte Luxusuhren noch stärker zu profitieren und eine neue Generation von Sammlern optimal zu bedienen.