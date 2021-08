Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.08.2021

Kursziel: 170,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Temporäre Schwäche im Segment Fotofinishing in Q2 - Ausblick auf das wichtige Q4 aber unverändert optimistisch



CEWE hat gestern solide Q2-Zahlen berichtet, die aufgrund der Sondereffekte in 2020 im Vorjahresvergleich aber schwächer ausfielen. Durch die ausgeprägte Saisonalität (Q4 i.d.R. >95% vom Gesamtjahres-EBIT) sowie der nach wie vor guten Aussichten auf das Jahresschlussquartal wurden die Jahresziele vom Management dennoch bestätigt.



Umsatzentwicklung mit Licht und Schatten: CEWE erzielte im zweiten Quartal auf Konzernebene Erlöse i.H.v. 116,7 Mio. Euro (-10,6% yoy). Auch wir waren von einem Umsatzrückgang ausgegangen (MONe: -5,4% yoy auf 123,5 Mio. Euro), allerdings fiel dieser aufgrund einer schwächeren Entwicklung im Segment Fotofinishing etwas stärker aus als antizipiert. Konkret reduzierten sich die Erlöse im Fotofinishing um -15,4% auf 93,6 Mio. Euro, was u.E. auf die Sonderkonjunktur im Vorjahr zurückzuführen ist. Damals hatten die Kunden die Zeit im ersten Corona-Lockdown genutzt, um aufgeschobene Fotobücher zu erstellen. In diesem Jahr führten die Lockerungen im öffentlichen Leben zum genau entgegengesetzten Effekt, wodurch die Anzahl bestellter Fotobücher spürbar zurückging (Q2: -34,1%). Neben der negativen Entwicklung im Fotofinishing zeigten die beiden anderen Segmente Retail (+0,2% yoy auf 7,6 Mio. Euro) und KOD (+25,8% yoy auf 13,7 Mio. Euro) aufgrund der Corona-Lockerung einen erfreulichen Verlauf.



Ergebnis durch temporäre Schwäche im Fotofinishing geprägt: Auf Ergebnisebene erreichte CEWE ein EBIT von -6,4 Mio. Euro (Vj.: -1,0 Mio. Euro; MONe: -4,1 Mio. Euro). Grund hierfür ist ebenfalls das Segment Fotofinishing, dass analog zur schwächeren Erlösentwicklung auch beim Ergebnis spürbar unter Vorjahr lag (Q2/21: -5,7 Mio. Euro vs. +5,1 Mio. Euro im Vj.). Deutlich besser entwickelten sich auch hier die Segmente Retail und KOD, in denen das EBIT mit -0,3 Mio. Euro bzw. -0,2 Mio. Euro deutlich besser als im Vorjahr ausfiel (Vj.: -3,2 Mio. Euro bzw. -2,8 Mio. Euro). Hier profitierte CEWE von optimierten Produktions- und Kostenstrukturen (u.a. Filialschließungen), die sich auch in den nächsten Quartalen positiv bemerkbar machen sollten.



