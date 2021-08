Merz und israelisches Start-up Vensica starten Partnerschaft zur nadellosen Behandlung von überaktiver Blase

Merz Therapeutics, ein Geschäftsbereich der Merz-Gruppe und eines der führenden Unternehmen im Bereich Neurotoxine, und das israelische Start-up Vensica Therapeutics Ltd., tätig im Bereich der Urologie-Therapie, gaben heute den Start einer strategischen Partnerschaft bekannt. Die abgeschlossene Lizenz- und Kooperationsvereinbarung betrifft die Verabreichung von Xeomin (IncobotulinumtoxinA) in die Blasenwand unter Verwendung von Vensicas innovativem ultraschallgestützten Katheter. Damit wird Merz Therapeutics zum exklusiven Toxin-Lieferanten für die nadellose Anwendung bei urologischen Indikationen wie überaktiver Blase, neurogener Blase und interstitieller Zystitis sowie anderen urologischen Indikationen.

Vensica’s innovative ultrasound-assisted delivery catheter for the needleless treatment of overactive bladder (Photo: Business Wire)

Stefan Brinkmann, CEO Merz Therapeutics: "Diese strategische, langfristige Partnerschaft mit dem israelischen Start-up Vensica ermöglicht uns die Expansion in den attraktiven Markt der überaktiven Blase. Sie spiegelt perfekt das Potenzial und die Fähigkeiten unserer Neurotoxin-Plattform für die Entwicklung größerer Indikationen außerhalb des Bereichs der Bewegungsstörungen wider und folgt unserem Versprechen, bessere Ergebnisse für mehr Patienten zu erzielen. Wir glauben fest an die innovative und weniger invasive Behandlung von Blasenerkrankungen mit Vensicas ultraschallgestützten Katheter und freuen uns daher darauf, diese neue Behandlungsoption gemeinsam mit unserem Partner Vensica den Patienten zugänglich zu machen."

Avner Geva, CEO von Vensica, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über unsere strategische Partnerschaft mit Merz. Mit der Lizenzierung von Xeomin, dem Botulinumtoxin A von Merz, haben wir einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg erreicht, das Leben von urologischen Patienten zu verändern. Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Merz in der Lage sein werden, mehr als 85 Millionen Patienten auf der ganzen Welt nadellose und minimalinvasive Eingriffe anzubieten, so dass sie von einer ambulanten Behandlung ohne Anästhesie und mit weniger Beschwerden profitieren können. Die Partnerschaft mit Merz, die nicht nur die exklusive Lizenzierung von Xeomin, sondern auch Unterstützung bei der Entwicklung umfasst, ermöglicht es uns, unsere klinischen Studien und den Zulassungsprozess zu beschleunigen. Wir freuen uns, dass Merz das Potenzial und den Bedarf erkannt hat und sich entschlossen hat, in innovative medizinische Technologien zu investieren, von denen Patienten weltweit profitieren können."