* Handwerksberufe wie Dachdecker/in, Zimmerer/in und Zweiradmechatroniker/introtz Krise mit steigenden ZahlenDie Corona-Krise hat zu einem bislang einzigartigen Rückgang der Zahl neuerAusbildungsverträge geführt: Insgesamt haben im Jahr 2020 nur 465 700 Personenin Deutschland einen Ausbildungsvertrag in der dualen Berufsausbildungabgeschlossen. Nach endgültigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) waren das 47 600 oder 9,3 % weniger als im Jahr 2019. Der größteprozentuale Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1977 zeigt damit einendeutlichen Effekt der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt."Die Zahl der Neuverträge befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Nochnie seit Beginn der Statistik vor über 40 Jahren hat es in einem Jahr wenigerals 500 000 neue Azubis gegeben", sagt Rotraud Kellers aus dem für dieBerufsbildungsstatistik zuständigen Referat im Statistischen Bundesamt."Besonders deutlich gingen die Neuabschlüsse im Gast- und Verkehrsgewerbezurück, also in sehr stark von den Corona-Maßnahmen betroffenen Branchen. Aberes gab auch positive Entwicklungen im handwerklichen Bereich", so Kellers.Handwerk insgesamt weniger betroffen als Industrie und HandelIm Ausbildungsbereich Industrie und Handel, zu dem auch das Gast- undVerkehrsgewerbe gehört, sank die Zahl der Neuabschlüsse im Jahr 2020 amstärksten (-36 000, -11,9 %). Besonders betroffen waren Branchen, die von denMaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie äußerst stark belastet wurden: Diegrößten Rückgänge gab es bei den Berufen Hotelfachmann/-frau (-2 530, -31,0 %),Koch/Köchin (-1 540, -19,8 %) und Tourismuskaufmann/-frau (-990, -61,1 %).Im Ausbildungsbereich Handwerk fiel der Rückgang deutlich geringer aus (-9 000,-6,5 %). Hier verzeichnete der Beruf Friseur/-in den stärksten Rückgang (-1 700,-18,6 %), während die Berufe Dachdecker/-in (+130, +3,9 %), Zimmerer/-in (+470,+11,7 %) und Zweiradmechatroniker/-in (+90, +13,1 %) sogar leicht zulegenkonnten. Rückgänge gab es auch in den Bereichen Freie Berufe (-2 500, -5,6 %)und Öffentlicher Dienst (-490, -3,3 %). Lediglich im Bereich Landwirtschaft gabes insgesamt einen leichten Zuwachs (+450, +3,5 %).Kaufleute im Einzelhandel mit den meisten Neuverträgen