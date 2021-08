DBRS Morningstar:

Wahrscheinlich wird aus den Bundestagswahlen am 26. September 2021 kein klarer Wahlsieger hervorgehen, was wiederum längere Verhandlungen für eine aus mehreren Parteien zusammengesetzte Koalitionsregierung notwendig machen wird. Obwohl diverse Koalitionsmöglichkeiten bestehen, wird die von den Christdemokraten geleitete Union höchstwahrscheinlich der nächsten Regierung angehören und damit weiterhin im Mittelpunkt der deutschen Politik stehen. Dies würde eine breit angelegte institutionelle und makroökonomische politische Kontinuität sicherstellen. Gleichzeitig markiert diese Wahl jedoch auch eine bereits im Gang befindliche Verschiebung in der politischen Diskussion über öffentliche Ausgaben und Klimapolitik im Zusammenhang mit politischen Maßnahmen, die in den 16 Jahren unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Vordergrund standen.

Zu den wichtigsten Punkten gehören: