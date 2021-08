Angst vor strafferer US-Geldpolitik setzt Goldpreis unter Druck - Commerzbank

Der Goldpreis fiel nach dem US-Arbeitsmarktbericht vergangenen Freitag in der Spitze um fast 120 USD/Feinunze, da eine restriktivere US-Geldpolitik befürchtet wird. Das „Straffen“ würde zunächst in Form eines Zurückfahrens der Anleihekäufe stattfinden, erst anschließend wären Leitzinserhöhungen zu erwarten. Die Leitzinsen sind aktuell inflationsbereinigt so niedrig wie 1975 und 1980. Damals lagen die Inflationsraten bei 12% ...