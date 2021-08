Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bayer unverändert in Aufwärtskorrektur Die Aktien von Bayer befinden sich seit langem in einem Abwärtstrend, der auch trotz der aktuellen Gegenbewegung weiter beibehalten werden dürfte. Der 10er-EMA gilt als übliche Aufwärtskorrekturzone in einem Abwärtstrend. Hier würden sich also …