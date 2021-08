mic: Der nächste große Expansionsschritt

Mit der Übernahme der Pyramid Computer GmbH zählt die mic AG nun zu den führenden Anbietern im Markt für Self-Service-Terminals. Nach Darstellung von SMC-Research sei als nächster Expansionsschritt bis Oktober die Übernahme der faytech AG anvisiert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht in dieser wertschöpfenden Buy-and-Build-Strategie unverändert ein hohes Kurspotenzial.

Damit bieten sich gute Rahmenbedingungen, so das Researchhaus, um die internationale Marktposition mit einer aktiven Buy-and-Build-Strategie weiter auszubauen. Und hier zeichne sich aktuell schon der nächste große Schritt ab: Mit der, bislang in einem unverbindlichen Term-Sheet vereinbarten, vollständigen Übernahme der faytech AG würde die Wertschöpfungskette synergetisch erweitert (vor allem um Touchscreens und Touch-PCs) und die internationale Präsenz deutlich ausgebaut. Ein Abschluss der Transaktion sei bis Anfang Oktober anvisiert, die Bezahlung des Kaufpreises soll größtenteils in Aktien der mic AG erfolgen.

Gelinge dieses Vorhaben, könnte die Gruppe auf Basis der Planzahlen von Pyramid und faytech bereits im nächsten Jahr die Schwelle von 100 Mio. Euro Umsatz erreichen und ein EBIT von 7,7 bis 8,1 Mio. Euro erwirtschaften. Damit wäre eine starke Basis für ein weiteres dynamisches Wachstum geschaffen.

Die Analysten haben die Übernahme von faytech bereits in ihr Modell integriert und auf dieser Basis ein neues Kursziel von 6,00 Euro (bislang: 5,40 Euro) ermittelt. Damit sehen sie dank der vielversprechenden Neuausrichtung der mic AG und der wertschöpfenden Buy-and-Bulid-Strategie unverändert ein hohes Kurspotenzial, weshalb sie ihr Rating „Buy“ bekräftigen.

