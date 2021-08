Kann die E.ON-Aktie nach den guten Zahlen und der Anhebung der Prognose weiter zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Nach ihrem Rückfall vom 12-Monatshoch bei 10,72 Euro vom 17.5.21 und der darauf folgenden Korrektur auf bis zu 9,71 Euro ging es mit dem Kurs der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) seit Anfang Juli 2021 deutlich nach oben. Am 10.8.21 näherte sich die Aktie mit einem Tageshöchstkurs von 10,65 Euro bereits wieder dem Jahreshoch an. Nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes, im Zuge dessen eine 45-prozentige Steigerung des operativen Ergebnisses EBITs, des 86-prozentigen Anstiegs des Konzernüberschusses, sowie der Anhebung der Prognose bekannt gegeben wurde, startete die Aktie mit einem Minus von einem Prozent in den Handelstag, konnte den Verlust danach allerdings deutlich reduzieren.

Kann die E.ON-Aktie nach einer kurzen Verschnaufpause nach den positiven Zahlen in den nächsten Wochen wieder Fahrt aufnehmen und die Aufwärtsbewegung auf 11 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.