Ölpreise etwas fester - Unsicherheit belastet weiter

London 11.08.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas fester. Gleichzeitig sorgen die Einschränkungen der Mobilität in China für geringere Erwartungen an den dortigen Ölverbrauch. Das API meldet einen Bestandsrückgang.



Das private American Petroleum Institute hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 816.000 Barrel zurückgegangen sind. Die Bestände von Benzin sollen um 1,14 Mio. Barrel geschrumpft sein. Bei den Destillaten wurde ein Anstieg um 673.000 Barrel verzeichnet. Im wichtigen Lagerstandort Cushing, Oklahoma meldete das API einen Rückgang der Rohölbestände um 413.000 Barrel.