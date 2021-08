Smart Concepts AG stellt Software-Innovation auf Messe (MIPIM) in Cannes vor

Düsseldorf (ots) - Auf der weltgrößten Messe für Immobilienentwickler undInvestoren ("Innovation in Real Estate"), der MIPIM in Südfrankreich, wird dieDüsseldorfer Smart Concepts AG vom 7.-8. September 2021 ihreSoftware-Gesamtlösung zur Umrüstung von Gebäuden und Unternehmen vorstellen.Dort werden die Entwickler ihre neuartige All-in One Softwarelösung für SmartHomes und Smart Buildings als "Smart Building Solution Provider" eineminternationalen Publikum präsentieren. In der sogenannten "Propel Station",einem Messe-Areal für Technologie Start-ups, werden sich die DüsseldorferUnternehmer den Fragen des Fachpublikums zu Produkt und Zukunftstrends stellen.Wie sich bereits im Vorfeld der Messe auf der "Networking Plattform" desVeranstalters abzeichnet, herrscht von Seiten der internationalen Immobilienweltund zahlreicher Investoren reges Interesse an allen diesjährigen Neuerungen undInnovationen. Für Smart Concepts AG eine gute Möglichkeit, Journalisten undExperten von ihrer neuartigen Software (samt bedienerfreundlichen App undHardware) zu überzeugen. Bereits auch fürs nächste Jahr hat Smart Concepts AGeinen Messeplatz in Cannes gebucht - dann wieder für 5 Tage - ebenso wie für dieNew Yorker MIPIM im kommenden Dezember, wo sich Projektentwickler, Städteplanerund Designer treffen, um sich über neueste Zukunft-Trends und Innovationenauszutauschen. Wer es hierhin schafft, knüpft entscheidende Verbindungen zuMachern und Entscheidern, die das Immobiliengeschäft und die globalen SmartCity-Konzepte maßgeblich beeinflussen.Das Technologie Start-up Smart Concepts AG wurde in Düsseldorf vor gut einemJahr gegründet und verfolgt den Geschäftszweck, mit einer neuartigen Softwaredie Smart Home-Lösungen unterschiedlicher Anbieter mittels einer App in einemSystem zu bündeln und zentral zu steuern. Das herkömmliche Verfahren, dieeinzelnen Komponenten mittels einer eigenen App zu steuern und somit eine große"unübersichtliche Vielfalt" beim intelligenten Wohnen zu haben, wurde durch einezentrale Software-Lösung und eine Steuerungs-Box (Hardware) mit übersichtlicherHandhabe, ersetzt. Hiermit wird es Planungs-Ingenieuren, Architekten,Installateuren und Privatkunden ermöglicht, die Umrüstung eines bestehenden oderneu zu erbauenden Gebäudes zu einem Smart Home bzw. Smart Building von A-Z zuplanen und nach Fertigstellung zentral zu steuern. Die Ersparnis von Zeit undKosten für den Anwender ist dabei immens. Als jungem, innovativen Unternehmenwurde der Smart Concepts AG die BAFA-Förderung für ein Invest-Programmgenehmigt. Mit diesem Anreiz wird Investoren bei 3-jähriger Investitionslaufzeitein 20%iger Zuschuss auf deren Wagniskapital garantiert, welcher nichtzurückgezahlt werden muss.Pressekontakt:Smart Concepts AGChristian Wiggeinfo@smartconceptsag.deTel: 0049-211-97633847Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152801/4991210OTS: SMART CONCEPTS AG