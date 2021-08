Aufgrund des verstärkten Ausbaus des Eigenbetriebs von Windparks ist die Gesamtleistung deutlich höher als im vergangenen Jahr. Die Segmente des Konzerns „Projektentwicklung“ und „Services“ wiesen bei Gesamtleistungen und EBITDA hohe Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Im Segment „Stromerzeugung“ wurde die Gesamtleistung und des EBITDA von den schwachen Windverhältnissen im ersten Halbjahr negativ beeinflusst.

Kann sich für die Standhaften durchaus lohnen!

PNE ist eine der Aktien, die durchaus ein Kandidat ala VTG oder Rocket Internet oder RIB Software sein könnte: Hedgefonds/Unternehmen übernimmt Mehrheit – aktuell Schaltbau und Aves One – , gibt Kapital, baut Beteiligung aus, führt Delisting bei entsprechender Mehrheit durch mit entsprechendem „freiwilligen Übernahmeangebot“ und schliesslich, nach Erreichen der 95% Squeeze Out grenze werden die „übriggebliebenen Aktionäre“ ausgezahlt. Oft zu einem kräftigen Aufschlag zum ursprünglichen ersten Angebot. Zumindets wnen die Konzepte des „neuen Aktionärs“ aufgingen und sein Einstieg „Mehrwert“ produzierte. WAS BEI PNE ERKENNBAR DER FALL IST.

Schaltbau Holding AG ist seit Freitag im Übernahmeprozess. Carlyle greift zu, sichert sich bereits 69 % und den anderen Aktionären bleiben…

Wacker Neuson nähert sich dem Vorkrisenumsatzniveau. Aber Lieferkettenprobleme belasten immer mehr. Prognose steht aber – noch?

Denn es entstehen „stille Reseven“ – Windparkportfolio wächst

Die Ergebnisse sind stark beeinflusst vom Aufbau des Windparkportfolios im Eigenbesitz. Damit wurden „stille Reserven“ geschaffen, die nicht sofort erkennbar sind. Aufgrund der Investitionen in eigene Projekte sind auf Konzernebene insgesamt bereits 100,3 Mio EUR, davon in 2021 im ersten Halbjahr 18,7 Mio EUR(im Vorjahreszeitraum: 6,9 Mio), an Gewinnen vor Steuern eliminiert worden. Trotz der „stillen Reserven“ wies der Konzern per 30. Juni 2021 ein Eigenkapital von 197,8 Mio EUR(per 31. Dezember 2020: 200,6 Mio. Euro) und damit eine Eigenkapitalquote von 27,1 Prozent (per 31. Dezember 2020: 30,2 Prozent) aus.