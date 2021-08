 FPT Software kooperiert mit Solibri und bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung von Architektur-, Konstruktions- und Bauprojekten an

FPT Tower – one of FPT’s campuses in Hanoi, Vietnam (Photo: Business Wire)

FPT Software ist das erste Unternehmen, das Teil des externen Entwicklernetzwerks von Solibri wird. Beide Seiten planen, auf spezifische Entwicklungsbedürfnisse einzugehen, die sich aus geschäftskritischen Fällen, örtlichen Bauanforderungen und -vorschriften ergeben. Mit der nicht für den Wiederverkauf vorgesehenen Lizenz von Solibri kann FPT Software Unternehmen aus der AKB-Branche dabei unterstützen, jährliche Lizenzkosten für den Einsatz von Solibri Office einzusparen. Solibri Office ist eine Qualitätssicherungssoftware, welche die Integrität, Qualität und physische Sicherheit von architektonischen Planungen auf der Grundlage des Building Information Modelling (BIM) validiert und dadurch die Produktivität und Kosteneffizienz digitaler Bauprozesse verbessert.

Um sich als externe Entwickler qualifizieren zu können, mussten Mitarbeiter von FPT Software ein zweimonatiges Schulungs- und Prüfungsverfahren über die Lösung und die Baukompetenz von Solibri durchlaufen. Das vietnamesische IT-Unternehmen, das nachweislich über Fachkompetenz im Bereich der digitalen Technologien und über fundiertes Know-how in diesem Bereich verfügt, hat sich auch aktiv in das Forum von Solibri eingebracht und Vorschläge zur Verbesserung der Modellprüfungslösung unterbreitet.

„Wir sind stolz darauf, die Bemühungen von Solibri für die beschleunigte Einführung digitaler Technologien in Architektur-, Konstruktions- und Bauunternehmen zu unterstützen. Dies ist ein Beweis für unsere Fähigkeiten und reiht sich gut in unsere Strategie ein, unser Dienstleistungsportfolio zu erweitern, um ein breiteres Spektrum an Unternehmen zu bedienen“, so Nguyen Duc Kinh, Senior Vice President sowie Head of Automotive & Manufacturing von FPT Software.