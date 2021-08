JPMORGAN stuft Nutrien auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jeffrey Zekauskas

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 70

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen für das zweite Quartal von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns bis 2022. Der Experte rechnet mit weiter steigenden Kalipreisen, da sich das Angebot insgesamt weiter verknappen dürfte./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 02:22 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 02:22 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.