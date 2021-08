Carmen Mayer, promovierte Biochemikerin und zweifache Mutter, hat in der Elternzeit Börsenwissen gebüffelt. Mit großem Erfolg: Aus 2.000 € Startkapital baute Sie ein sechsstelliges Depot. Exklusivinterview!

Mir ist klar, dass sich die Geschichte spekulativ anhört, aber als Spekulation würde ich meine Herangehensweise nicht bezeichnen, denn ich habe genau verstanden was ich tue. Bevor ich aktiv an die Börse gegangen bin, habe ich sehr viele Bücher gelesen und Seminare besucht. Außerdem bin ich durch meinen vorherigen Job als Biochemikerin sehr analytisch. Ich war es gewohnt, Dinge verstehen zu müssen, auch wenn sie auf den Blick fremd wirkten. Schon mein ganzes Leben setzte ich mir hohe Ziele: Ich bin an die Börse gegangen, um zu gewinnen, und nicht, um zu verlieren.

wallstreet:online: Welche Rolle spielte Glück bei Ihrem Börsen-Erfolg?

Carmen Mayer: Erfolg ist planbar, aber Glück brauchen wir immer im Leben, auch wenn wir über die Straße gehen 😉. Ich möchte nicht, dass die Börse als ein Spekulations-Ort gesehen wird. Es gibt einfach unglaublich viele gute Unternehmen, an denen wir uns beteiligen können und das führt langfristig zum Erfolg. Glück ist es ja auch, welche Menschen wir im Leben treffen und was wir von ihnen lernen können. Somit gehört Glück einfach in unser Leben und zum Erfolg dazu. Aber die gute Nachricht: Wir haben unser Glück selbst in der Hand!

wallstreet:online: Auf welche Assetklassen setzen Sie heute?

Carmen Mayer: An der Börse investiere ich mittlerweile nur noch in Aktien. Am Anfang habe ich auch sehr gerne Optionen gehandelt, aber aktuell habe ich dafür einfach keine Zeit. Wenn wir investieren, müssen wir uns fragen, welchen Return on Invest wir gerne hätten. Solide Unternehmen haben einen sehr hohen ROI und das ohne großen Aufwand.

Außerdem habe ich auch Immobilien. Doch mein Herz schlägt für die Börse.

wallstreet:online: Was waren Ihre drei letzten Investments?

Carmen Mayer: Mein letztes Investment war ein Coaching, um noch größer zu denken und den Schritt von der Selbstständigen zur Unternehmerin bestens zu meistern. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, in sich selbst zu investieren. Jeder Profi-Sportler hat einen Coach - das gleiche sollte auch jeder tun, der Erfolg in sein Leben ziehen möchte.

An der Börse habe ich Nvidia und Amazon gekauft.

wallstreet:online: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Sie beim Investieren. Gibt es Investments, die für Sie tabu sind (z. B. Waffen, Tabak oder fossile Brennstoffe)?

Carmen Mayer: Nachhaltigkeit ist für mich nicht das wichtigste Auswahlkriterium. Ich investiere jedoch bewusst nicht in Rüstungsunternehmen, die Welt wäre ohne Kriege so viel schöner. Außerdem shorte ich nicht. An der Börse gefällt es mir, dass beide Parteien profitieren können, das Unternehmen und ich als Investorin. Beim Shorten gewinnt nur einer und das passt nicht mit meinen Werten zusammen. Jedoch muss jeder diese Frage für sich selbst beantworten. Das ist ja auch das schöne an Aktien, da kann man sich aussuchen mit wem man arbeiten will und mit wem nicht.

wallstreet:online: Sie wollen besonders Frauen davon überzeugen, an die Börse zu gehen. Investieren Frauen aus Ihrer Erfahrung anders als Männer?

Carmen Mayer: Das Frauen-Thema liegt mir unglaublich am Herzen, natürlich kommen auch viele Männer zu mir, um das Investieren zu lernen, aber Frauen denken oft, dass Börse eine Männerdomäne ist, das ist sehr schade. Frauen sind grandiose Investorinnen, sie wissen es oft nur noch nicht. Frauen müssen nur ihre Angst überwinden, dann halten sie sich an die Spielregeln, haben Geduld und werden nicht gierig. Das sind hervorragende Voraussetzungen, um langfristig erfolgreich zu sein.

wallstreet:online: Welchen Rat würden Sie Börsenneulingen geben?

Carmen Mayer: Bildung ist das A&O. Es ist wie beim Autofahren, wenn ich nicht weiß, dass die „rechts vor links-Regel“ gilt, ist das Risiko für einen Unfall hoch. Man sollte mit einem kleinen Betrag starten und erstmal analysieren, wie das Unternehmen Geld verdient und ob es Gewinne erzielt. Auch das Management ist wichtig, was treibt den CEO an?

Außerdem sollte man sich einen Plan machen, wann will ich wie viel Geld haben möchte und welche Rendite ich dafür brauche. Wenn wir das Studium beginnen, wissen wir auch, was das Ziel ist, beim Thema Geld und Börse ist das oft sehr diffus, deswegen sind die Ergebnisse der Leute oft so schlecht. Wenn ich verstehe, was ich tue und gesunde Unternehmen aussuche, ist das Risiko sehr gering und die Chancen sehr hoch. Kein anderes Investment birgt so viele Chancen mit geringem Aufwand und Risiko.

Das Interview führte Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentrakredaktion