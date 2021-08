Der Arca Oil Index befindet sich in einer wichtigen Phase.

Es ist schon etwas länger her, dass wir an dieser Stelle die aktuelle Situation des Arca Oil Index beleuchtet hatten. In den letzten Wochen ist aber so einiges passiert…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.05. hieß es unter anderem „[…] Der Bereich um 1.100 / 1.120 Punkte entpuppte sich in den letzten Tagen jedoch als harte Nuss. Noch gelang es dem Index nicht, diese Hürde entscheidend zu überspringen. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden, denn die aktuell starke Vorstellung der Ölpreise nährt zumindest die Hoffnung darauf, dass das Unterfangen doch noch gelingen kann. Kurzum. Nun gilt es! Der Arca Oil Index muss über die Zone 1.100 / 1.120 Punkte, um für frischen Wind zu sorgen. Sollte es in der aktuellen Konstellation hingegen unter die 1.040 Punkte gehen, ist Obacht geboten.“

In der Folgezeit gelang es dem Index zunächst, das Widerstandscluster 1.100 / 1.120 Punkte aufzubrechen. Der Vorstoß endete im Bereich von 1.175 Punkten. In diesem Bereich entwickelte sich ein weiterer Widerstand, der das Vorwärtskommen des Index limitierte.

Gewinnmitnahmen zwangen den Arca Oil Index schließlich Anfang Juli zur (temporären) Umkehr. Der Rücksetzer verstärkte sich, als die wichtige Zone 1.100 / 1.120 Punkte unterschritten wurde. Erst im Unterstützungsbereich um 955 Punkte kam die Korrektur zum Stehen. Eine Erholung führte den Index zwar noch einmal zurück über die 1.000er Marke, doch wirklich zwingend ist das Ganze bislang noch nicht.

Kurzum. Der Arca Oil Index befindet sich in einer wichtigen Phase. Der jüngste Erholungsversuch hat deutlich an Dynamik verloren und droht nun, zu verpuffen. Neue Impulse müssen her! Um das aktuelle Chartbild weiter aufzuhellen, muss es für den Arca Oil Index jetzt über den Bereich 1.100 / 1.120 Punkte gehen. Etwaige Rücksetzer sollten unbedingt auf den Bereich von 955 Punkten begrenzt bleiben. Sollte es signifikant darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.