Kann Biontech den massiven Höhenflug fortsetzen, dann wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Am 3.8.21 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Anleger mit Long-Hebelprodukten von einem Kursanstieg der an der NASDAQ gelisteten Biontech-ADRs (American Deposit Receipts, ISIN: US09075V1026) auf bis zu 400 USD profitieren könnten. Damals notiert Biontech bei 343 USD. Nach dem Kursanstieg auf bis zu 464 USD bis zum 10.8.21 und der darauf folgenden Korrektur auf das aktuelle Niveau bei 423 USD konnten Anleger mit den im Szenario vorgestellten Long-Hebelprodukten bereits Erträge von bis zu 182 Prozent erzielen.

Kann die hochvolatile Biontech ihren Höhenflug in nächster Zeit auf 500 USD fortsetzen, dann wird sich auch auf dem hohen Niveau noch eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.