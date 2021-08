Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Höhere Eon-Jahresziele lassen Anleger nach gutem Lauf kalt Die Aktien von Eon haben am Mittwoch trotz erhöhter Jahresziele des Energiekonzerns moderat nachgegeben. Nach gutem Lauf in den vergangenen Wochen notierten die Papiere zuletzt 0,24 Prozent tiefer bei 10,61 Euro. Der erste Kurs hatte am Morgen noch …