- Am längeren Hebel: Halbleiter-Knappheit führt zu Preissetzungsmacht der

Automobilhersteller

- Angebot und Nachfrage klaffen auseinander, Normalisierung erst im 1. Halbjahr

2022 erwartet

- Preise könnten europaweit 3 bis 6% zulegen, in Deutschland sogar 4 bis über

10%

- Branche gibt dank Nachhol-Boom wieder Gas: Rund ein Viertel mehr

Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum



Die europäischen Autobauer sitzen am längeren Hebel und könnten in den kommenden

Monaten deutlich an der Preisschraube drehen. Grund dafür: die noch nie

dagewesene und sich verschärfende Materialknappheit, insbesondere bei

Halbleitern. Dies führt zu einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage

im europäischen Automobilsektor, das bis zum ersten Halbjahr 2022 anhalten

könnte. Damit bietet sich den Automobilherstellern eine einmalige Gelegenheit,

die Preise nach fast 20 Jahren anzuheben und ihre Margen deutlich zu verbessern.

Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des weltweit führenden

"Die europäischen und deutschen Autobauer sitzen durch die Chip-Knappheit aktuell am längeren Hebel", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "3-6% Preissteigerung sind europaweit deshalb aktuell drin, in Deutschland sogar zwischen 4 und über 10% - zumindest bis sich der Ausnahmezustand bei den Halbleitern wieder normalisiert. Dieser dürfte allerdings noch bis ins erste Halbjahr 2022 hinein andauern."

Die Automobilbranche profitiert bereits von der steigenden Nachfrage aufgrund der großen "Wiedereröffnung der Wirtschaft" nach dem Lockdown in zahlreichen Ländern. Die Neuzulassungen in Europa stiegen im 1. Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +25,2 % auf fast 5,4 Mio. Pkw (+1,354 Mio. Einheiten),

Die Branche gibt wieder Gas - und muss dringend Weichen für die Zukunft stellen

"Der Nachhol-Boom ist in vollem Gang und die Branche gibt wieder Gas", sagt Van het Hof. "Zwar längst noch nicht auf Vorkrisenniveau, aber mit deutlich zweistelligen Zuwachsraten bei den Neuzulassungen in allen wichtigen europäischen Märkten, insbesondere in Italien (+51%) und Spanien (+34%). Diese Erholung sowie die steigende Preissetzungsmacht ist für die gesamte Branche ein Hoffnungsschimmer für die baldige Rückkehr in eine neue Normalität. Das ist auch für die Zulieferer ein wichtiges Signal. Die Branche muss jetzt allerdings auch dringend über den Tellerrand hinausschauen und wichtige Weichen stellen, um beim Thema Nachhaltigkeit und alternative Antriebstechniken nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.