Dynamic Yield stellt Experience Email vor - eine einheitliche Personalisierungslösung für maßgeschneiderte E-Mails

Berlin (ots) - Relevante Inhalte zum richtigen Zeitpunkt stärken die

Kundenbindung und erhöhen den Umsatz



Die Plattform für Experience-Optimierung, Dynamic Yield (https://www.dynamicyiel

d.com/de/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=ExperienceEmail) ,

kündigte heute die Markteinführung von Experience Email an. Hierbei handelt es

sich um eine einheitliche Personalisierungslösung, anhand derer Marketer

maßgeschneiderte E-Mails erstellen können. Diese E-Mails stärken mithilfe von KI

und Prognose-Algorithmen die Kundenbindung und sorgen für eine Umsatzsteigerung.

Die Lösung eignet sich für alle Plattformen. Sie kann nahtlos in jeden

beliebigen E-Mail-Serviceanbieter, in Marketing-Automatisierungstools oder

CRM-Systeme integriert werden.



E-Mails sind nach wie vor eine der effizientesten Methoden, um den Absatz zu

steigern und Kunden zu binden. Jahr für Jahr nimmt der Einsatz von E-Mails

weiterhin zu. Isolierte Daten, die durch fragmentiertes Cross-Channel-Marketing

gewonnen werden, machen es jedoch nahezu unmöglich, E-Mails zu versenden, die

tatsächlich die Interessen und Kundenwünsche ansprechen.







und relevanten E-Mails, die genau zum richtigen Zeitpunkt zum Einsatz kommen.

Experience Email von Dynamic Yield berücksichtigt alle verfügbaren Daten zu

Nutzerinteraktionen, sowohl bisherige Verlaufsdaten als auch Echtzeitdaten. KI

passt Produkte und Angebote mithilfe von Algorithmen auf einzelne Kunden an.

Dies erfolgt basierend auf ihren Kaufaktivitäten, Produktvorlieben sowie ihrem

Verhalten auf verschiedenen Geräten. Ein Kunde, der beispielsweise eine

bestimmte Produktkategorie durchsucht hat, ohne etwas zu kaufen, kann per E-Mail

Produktempfehlungen (https://www.dynamicyield.com/de/product-recommendations/?ut

m_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=ExperienceEmail) erhalten, die

voraussichtlich zu einer Interaktion führen. Dies gilt sogar dann, wenn die

Handlung erst nach Absenden der E-Mail erfolgt.



Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield, erklärt: "Die meisten E-Mails bauen nach wie

vor auf eine grundlegende Segmentierung und geringfügige Personalisierung (https

://www.dynamicyield.com/de/personalisierung/?utm_source=wire&utm_medium=press&ut

m_campaign=ExperienceEmail) , die nicht ausreicht, um im Posteingang

hervorzustechen und zu einer Handlung zu führen." "Experience Email von Dynamic

Yield passt jeden Textblock in einer E-Mail-Kampagne basierend auf

Cross-Channel-Daten an. Das Rendering erfolgt genau dann, wenn die E-Mail

geöffnet wird, um eine möglichst relevante und interaktive Erfahrung zu



