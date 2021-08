Der Zeitpunkt der Veröffentlichung fiel in eine Phase, in der der Edelmetallsektor Turbulenzen ausgesetzt war.

Zu Wochenbeginn (genauer gesagt am 09.08.) legte Barrick Gold seine Quartalsergebnisse vor. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung fiel in eine Phase, in der der Edelmetallsektor Turbulenzen ausgesetzt war.

Unterm Strich zog sich Barrick Gold mit den vorgelegten Ergebnissen achtbar aus der Affäre, auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte und die Zahlen in dem einen oder anderen Punkt unterhalb der Markterwartungen lagen. Im Ergebnis der Gemengelage legte die Aktie aber zunächst den Rückwärtsgang ein und hat sich damit in eine aus charttechnischer Sicht prekäre Lage manövriert.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Die Aktie des Goldproduzenten musste kürzlich den Rücksetzer unter die Unterstützung bei 20,3 US-Dollar hinnehmen. Damit rücken nun unweigerlich die Unterstützungen bei 19,4 US-Dollar und 18,6 US-Dollar in den Fokus. Insbesondere die Zone um 18,6 US-Dollar hat hierbei eine hohe Relevanz. Dementsprechend sollte es für Barrick Gold nicht darunter gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite würde vor allem eine Rückkehr über die 22,5 US-Dollar das Chartbild aufhellen. Erst kürzlich scheiterte Barrick Gold jedoch mit diesem Unterfangen.

Der Quartalsbericht fiel wie eingangs bereits angedeutet nicht vollends überzeugend aus. Barrick Gold gab den Umsatz für das Juni-Quartal 2021 mit 2,893 Mrd. US-Dollar an. In diesem Punkt hatte der Markt etwas mehr erwartet. Zum Vergleich: Im Juni-Quartal 2020 erzielten die Kanadier einen Umsatz in Höhe von 3,055 Mrd. US-Dollar. Dagegen konnte Barrick Gold mit einem ausgewiesenen Nettogewinn in Höhe von 411 Mio. US-Dollar punkten, lag dieser doch oberhalb der Erwartungen und auch oberhalb des Vorjahreswerts (357 Mio. US-Dollar).