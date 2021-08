Und seit der Niederlage Steinhoffs vor dem Western Cape Highcourt läuft die Zeit gegen Steinhoff. Der Sieg der klagenden Trevo Capital und der beiden Hamilton Gesellschaften bringt das ganze „Vergleichsgebäude“ der beiden koordinierten Schutzschirmverfahren mit zwei Gläubigerversammlungen allein von der Zeitplanung her durcheinander. Bis heute gab es eigentlich nur noch einen Gegner des Vergleichs: Die Hamilton Gesellschaften. Jetzt …

Und dann ein erstes weisse Fahne Schwenken Steinhoffs am 16.07.: „Steinhoff macht ein Angebot – 269 Mio EUR mehr sollen das Eis brechen. Plus 66 % „in die Vergleichskasse“. Bereits damals hiess es bei steinhof „die starke Zustimmung zu dem Vergleichsvorschlag sei substantiell“ , musste Steinhoff doch einleitend konstatieren, dass erst 4 der 6 Sammelklägergruppen dem Vergleich zustimmen würden. Diese Zahl ist deshalb wichtig, weil erst bei der Zustimmung von 5 der 6 Gruppen die Zusatzzahlungen der D&O Versicherer und von DELOITTE an die Geschädigten unwiderruflich werden.

Und heute legt man nochmals „drauf“ – weitere 3,241 Millionen ZAR (rund 186 Mio EUR)

Wie schlecht musste die erwartete Zustimmungsrate sein, dass Steinhoff nochmals meint aufstocken zu müssen? Der Reihe nach: Heute heisst es von Steinhoff „, indications have been that it has attracted insufficient overall support to achieve certainty of outcome in the proposed SIHPL section 155 process“.Und ein Scheitern in einem der beiden Schutzschirmverfahren, heisst ein vollständiges Scheitern des Rettunsgplans des Steinhoff Konzerns in seiner derzeitigen Form.

Wacker Neuson nähert sich dem Vorkrisenumsatzniveau. Aber Lieferkettenprobleme belasten immer mehr. Prognose steht aber – noch?

Neue Reihe: „Defensive Aktien“ – TEIL 1: DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und Noratis. Drei Immobilienwerte die auch bei Börsenturbulenzen Kurs halten sollten.

Diesmal geht es nur darum die erwartete niedrige Zustimmungsrate der in Südafrika eingereichten Forderungen aus „Verlusten aus Aktienkäufen über die Börse“, die im Schutzschirmverfahren nach §155 in Südafrika angemeldet wurden. Diesmal gibt es also keine Aufstockung für die Aktionärsverluste der neiderländischen Srteinhoff, sondern nur für die ehemaligen Steinhoff Ltd.(SA) Aktionäre. Hier scheinen die Zustimmungsraten – auch aufgrund des Erfolgs von TrevoCapital und Hamilton vor dem Western Cape Highcourt – noch zu weiteren Zugeständnissen gezwungen zu haben.