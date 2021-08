FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich abgesackt sind am Mittwoch die Aktien von Thyssenkrupp nach Quartalszahlen und einer nicht gut aufgenommenen Prognose für den Mittelzufluss. Am Vormittag verloren die Titel des Industrie- und Stahlkonzerns 6,8 Prozent auf 8,31 Euro. Im moderat nachgebenden MDax der mittelgroßen Werte waren sie der schwächste Wert.

Die Erwartungen an den Industriekonzern seien nicht hoch gewesen, aber die Kürzung des Ziels für den freien Mittelzufluss belaste den Kurs, sagte ein Börsianer. JPMorgan-Analyst Luke Nelson schrieb in einer ersten Reaktion. Die Cashflow-Ziele seien enttäuschend, die Marktschätzungen hierfür dürften nun nach unten korrigiert werden. Zudem sei der Spartenmix schwach. Der Bereich Materials Services habe die Schwäche in fast allen anderen Sparten ausgeglichen.