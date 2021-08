STORCH-Ciret Group spendet 20.000 Euro für die vom Hochwasser betroffenen Maler- und Lackiererbetriebe

Mainz/Wuppertal (ots) - Die STORCH-Ciret Group überweist 20.000 Euro auf dasSpendenkonto Hochwasserhilfe des Fachverbandes Rheinland-Pfalz. Das gab dasWuppertaler Unternehmen für Malerwerkzeuge und Profigeräte dem BundesverbandFarbe Gestaltung Bautenschutz bekannt. "Wir möchten gerne den vom Hochwasserbetroffenen Maler- und Lackiererbetriebe schnell und unkompliziert helfen",erklärt Geschäftsführer Holger Manske. Die Hochwasserkatastrophe habe Existenzenzerstört. Jetzt gelte es, dass die Branche in den betroffenen Bundesländernschnell wieder auf die Beine komme und Betriebe nicht aufgeben: "UnsereWirtschaft lebt vom Maler- und Lackiererhandwerk. Deshalb leisten wir gernefinanzielle Unterstützung", so Manske.Präsident Guido Müller und Hauptgeschäftsführer Matthias Bucksteeg haben sich ineinem persönlichen Schreiben für die großartige Geste seitens der STORCH-CiretGroup im Namen des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz bedankt. AuchSafije Agemar, Geschäftsführerin des Fachverbandes in Mainz, ist von derderzeitigen Solidarität begeistert: "Uns erreichen Spenden aus der gesamtenBundesrepublik. Wir parken die Gelder nicht, wir geben sie direkt an diebetroffenen Betriebe weiter, dabei spielen Innungszugehörigkeit undLandesgrenzen keine Rolle." So sind beispielsweise in Rheinland-Pfalz derzeitrund 30 Maler- und Lackiererbetriebe sehr schwer vom Hochwasser betroffen. DieHilfsgelder werden aber nicht nur an die unmittelbaren Hochwasseropferausgezahlt, sondern auch an Betriebe, die Aufträge storniert haben, um IhrenKolleginnen und Kollegen vor Ort beim Aufräumen zu helfen. "Auch das ist unswichtig. Die Menschen in den Hochwassergebieten sind so dankbar für dieschnelle, unkomplizierte Hilfe, die die Innungen in der Region, die Fachverbändeund der Bundesverband leisten", so Agemar. Teilweise stehen die Betroffenen nochunter Schock und wissen nicht, woher sie Hilfen beziehen sollen. Auch deswegenfreue man sich über jede Spende, die Privatleute, Unternehmer und Verbände aufdas Spendenkonto Hochwasserhilfe des Maler- und Lackiererhandwerks einzahlen."Viel wichtiger als die finanzielle Hilfe sind unsere Partner, die den Menschenmit ihrer Unterstützung Hoffnung und Mut geben", bedankt sich Agemar.Pressekontakt:Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz - Christian Müller, Referent PR &Öffentlichkeitsarbeit. E-Mail: c.mueller@farbe.de, Telefon: 069 665 75-315.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129758/4991283OTS: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz