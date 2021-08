SALZGITTER (dpa-AFX) - Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller Salzgitter hat dank gestiegener Preise und einer insgesamt besseren Nachfrage im ersten Halbjahr wieder schwarze Zahlen geschrieben. Nach den auch coronabedingten Verlusten Mitte 2020 gelang dem Konzern laut Angaben vom Mittwoch nun der höchste Vorsteuergewinn seit 13 Jahren.

Im laufenden Geschäft konnte das Unternehmen das Minus von rund 128 Millionen Euro aus der ersten Hälfte des Vorjahres in ein Plus von knapp 306 Millionen Euro drehen. Nach Steuern blieben Salzgitter zuletzt etwa 231 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 145 Millionen Euro während der ersten sechs Monate des Vorjahres. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Die zuletzt stark gelaufene Salzgitter-Aktie verlor am späten Vormittag leicht. Der Stahlhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb JPMorgan-Analyst Luke Nelson in einer ersten Reaktion. Die Finanzkennziffern hätten die Markterwartungen übertroffen.