FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset hat im ersten Halbjahr trotz eines weiter zurückhaltenden Marktumfelds mehr verdient. Der operative Gewinn gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations (FFO) zog in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 53 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dies sei das bisher höchste erzielte operative Ergebnis in einem Halbjahr, hieß es. Im laufenden Jahr rechnet Dic Asset weiter mit einem operativen Gewinn zwischen 106 und 110 Millionen Euro - das wäre ein Plus von bis zu 14 Prozent.

Der Gewinn unter dem Strich legte im ersten Halbjahr vor allem dank Immobilienverkäufen um rund ein Drittel auf 37,7 Millionen Euro zu. Die Erlöse aus dem Immobilienverkauf betrugen von Januar bis Juni knapp 111 Millionen Euro nach rund 10 Millionen Euro im Vorjahr. Die Nettomieteinnahmen gingen leicht auf 40,2 Millionen Euro zurück, während die Erträge aus dem Immobilienmanagement um rund ein Fünftel auf knapp 51 Millionen Euro wuchsen. Die Aktie notierte im frühen Handel mit 15,25 Euro fast unverändert zum Vortagesschluss. Das Papier legte seit Jahresbeginn um rund 13 Prozent zu.

Seit Jahresbeginn verwaltet Dic dank seiner jüngsten Übernahme von RLI Investors ein Vermögen von mehr als elf Milliarden Euro. Mittelfristig soll das verwaltete Immobilienvermögen (Assets under Management) auf 15 Milliarden Euro wachsen. Dazu beitragen sollen eigene Immobilien, aber auch die gemanagten Immobilien für Dritte wie etwa institutionelle Kunden oder Fonds./mne/zb/mis