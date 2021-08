Litera vereinbart Übernahme von Kira Systems, dem führenden Anbieter von maschinenlernender Vertragsanalyse

Kira wurde im Jahr 2011 gegründet und ist in Toronto (Kanada) ansässig. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Vertragsanalyse-Software für Rechtsanwaltskanzleien und hat den Vertragsprüfungsprozess transformiert. Die Software ist Anwälten behilflich, eine größere Zahl von Dokumenten effizienter und genauer zu analysieren. Die patentierte, preisgekrönte maschinenlernende Technologie von Kira extrahiert in kurzer Zeit Konzepte und Datenpunkte und wird mit mehr als 1200 vorgefertigten Modellen bereitgestellt.

Im Rahmen der Übernahme wird Insight Partners, seit August 2018 Investor bei Kira Systems, seine Investition in Kira ausweiten und damit ein Minderheitsinvestor von Litera werden. Hg, ein weltweit tätiger Investor in Software und Services ist weiterhin Mehrheitsinvestor bei Litera. Hg tätigte seine erste Investition in Litera im Jahr 2019. Seitdem hat Litera ein beträchtliches organisches Wachstum erzielt und eine Reihe von Übernahmen abgeschlossen, so dass sich der Geschäftsumfang mehr als verdreifacht hat.

Kira hat die Durchführung von Due-Diligence bei Rechtsanwaltskanzleien transformiert. Bei einer typischen M&A-Transaktion prüfen die Anwälte nur eine geringe Anzahl von Verträgen, da es in der Vergangenheit nicht wirtschaftlich sinnvoll war, darüber hinauszugehen. Dieser selektive Prozess erhöht jedoch das mit der Transaktion verbundene Risiko, da wichtige Informationen übersehen werden können. Mit Kira können Anwälte mehr Verträge effizient und eingehend überprüfen, um das Risiko zu senken und tiefere Einblicke in die Transaktion zu ermöglichen. Letzten Endes wird Litera mit Hilfe der Technologie von Kira besser in der Lage sein, Anwaltskanzleien bei der Mandantenbindung, Steigerung von Margen und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu unterstützen.

Avaneesh Marwaha, Litera CEO, sagte in einer Erklärung, dass die Transaktion dem Unternehmen behilflich sein werde, fortschrittliche maschinenlernende Arbeitsabläufe in die Transaction-Management-Plattform zu integrieren, so dass Anwälte ihre Arbeitsabläufe erheblich ausweiten können, um mehr Aspekte des Transaktionsmanagements mit höherer Qualität zu berücksichtigen. „Wir sind auch sehr beeindruckt von dem Kira-Team und seiner Führungsarbeit, dessen Expertise ein willkommener Neuzugang zur Litera-Familie sein wird. Insgesamt gesehen versetzt Kira uns in die Lage, ein lückenloses Due-Diligence für den Transaktionszyklus und damit verbundenen Managementprozess bereitzustellen“, ergänzte er.