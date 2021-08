Förderprogramm startet im November mit den Schwerpunkten Green Finance und IT-Security



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stärkt den Exzellenzanspruch der OeNB mit neuen Impulsen und schreibt daher zwei Presidential Innovation Fellowships aus. "Der Wissenstransfer soll dabei nicht primär auf rein fachliche Inhalte abzielen, sondern im Sinne von Open Innovation ein breiter und interdisziplinärer Prozess sein", präzisiert Harald Mahrer, Präsident des Generalrats der OeNB und Initiator der Fellowships. Das Programm startet Anfang November 2021 mit den Schwerpunkten Green Finance und IT-Security. Bewerbungen für die Presidential Innovation Fellowships 2021 sind bis 4. Oktober 2021 möglich.



Das Presidential Innovation Fellowship der OeNB bietet Interessierten ein in Österreich einzigartiges Angebot: gemeinsam mit OeNB-Mitarbeitenden für ein halbes Jahr neue Perspektiven auf prioritäre Fragestellungen zu entwickeln. Neben dem sachlichen Know-how-Transfer sollen auch wechselseitige Einblicke in unterschiedliche kulturelle Perspektiven und Herangehensweisen zu aktuellen Innovationsgebieten eröffnet werden. Der Grundgedanke des Fellowships folgt dabei dem Grundsatz, dass für innovative Resultate auch neuartige kreative und offene Formen der Zusammenarbeit benötigt werden. Das neue Förderformat kommt in den Bereichen Green Finance bzw. IT-Security zur Ausschreibung.