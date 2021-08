Lantronix schließt Übernahme des berichtspflichtigen Unternehmensbereichs Electronics and Software von Communications Systems, Inc. ab

IRVINE, Kalifornien, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. („Lantronix“) (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software as a Service (Saas), Konnektivitätsdiensten, Engineering-Services, intelligenter Hardware und schlüsselfertigen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme von Transition Networks und Net2Edge bekannt, der die Mehrheit des berichtspflichtigen Unternehmensbereichs Electronics and Software der Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) („CSI“) umfasst.



Die Transaktion wird Lantronix ein umgehendes Größenwachstum bringen, wobei die voraussichtlichen Umsatzerlöse des konsolidierten Unternehmens jährlich über 100 Millionen USD betragen werden. Mit der Übernahme kommen ergänzende IoT-Konnektivitätsprodukte und -Funktionen wie Switching, Power over Ethernet (PoE) sowie Medienkonvertierungs- und Adapterprodukte hinzu.