EOS Gruppe verzeichnet auch in der Corona-Pandemie ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020/21 (FOTO)

- Trotz leichtem Umsatz- und Ergebnisrückgang bleibt EOS deutlich rentabel- Hohe Investitionstätigkeit in besicherte und unbesicherte Forderungen beigleichzeitig gezielter Kostenreduktion- Corporate Responsibility wird fest im Geschäftsmodell verankertAllen Herausforderungen der Corona-Pandemie zum Trotz hat die EOS Gruppe mitHauptsitz in Hamburg ihr Geschäftsjahr 2020/21 (28. Februar) erfolgreichabgeschlossen. Bei einem leichten Umsatzrückgang von 7,1 Prozent auf 792,5Millionen Euro erzielte der Finanzinvestor und technologiebasierteInkassodienstleister ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen(EBITDA) in Höhe von 312,4 Millionen Euro (Vorjahr: 343,4 Mio.). NebenEinschränkungen der Inkassotätigkeit aufgrund gesetzlicher Moratorien inmehreren Ländern war das Geschäftsjahr durch einen Rückgang angebotenerNon-Performing Loans (NPLs) auf dem Forderungsmarkt geprägt. Mit einerGesamtsumme von 534,3 Millionen Euro konnte EOS dennoch erneut in signifikanterHöhe in besicherte und unbesicherte Forderungen sowie zu restrukturierendeImmobilien investieren."Das positive Geschäftsergebnis war aufgrund der schwierigen Bedingungen imvergangenen Jahr keinesfalls selbstverständlich", sagt Klaus Engberding, CEO derEOS Gruppe. "Wir mussten laufend die weiteren Auswirkungen der Pandemieabschätzen, die richtigen Investitionsentscheidungen treffen und unsere Kostenanpassen. Deshalb bin ich sehr stolz auf die großartige Leistung unserer Teams,die sich den Herausforderungen gestellt und diesen Erfolg durch engagierteZusammenarbeit möglich gemacht haben."Soziale Verantwortung wird integraler Bestandteil des GeschäftsmodellsDie kontinuierliche Weiterentwicklung der Organisation sowie hoheIT-Investitionen für ein verbessertes operatives Geschäft waren wesentlicheTreiber der anhaltenden Stabilität von EOS. Zudem trägt die wertebasierte undzugleich zukunftsorientierte Handlungsweise des zur Otto Group gehörendenUnternehmens zu dessen Erfolg bei. Mit einer neuen Corporate Responsibility(CR)-Strategie verankert die EOS Gruppe künftig vier zentrale Aktionsfelder festin ihrem Geschäftsmodell. Im Fokus stehen dabei eine lösungsorientierte,nachhaltige Entschuldung säumiger Verbraucher*innen, aktive Förder- und(Finanz-) Bildungsmaßnahmen, Klimaneutralität bis 2030 sowie das Vorantreiben