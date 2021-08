Seite 2 ► Seite 1 von 6

Frankfurt am Main (ots) -- Gesamtfördervolumen von 49,8 Mrd. EUR- Inländische Förderung bei 41,1 Mrd. EUR- Nachfrage an Corona-Sonderprogrammen erwartungsgemäß rückläufig- Weiter großes Interesse an energieeffizienter Wohnraumförderung- Konzerngewinn von 1.396 Mio. EURDie KfW Bankengruppe hat im ersten Halbjahr 2021 ein Fördervolumen von 49,8 Mrd.EUR (1. Hj. 2020: 76,2 Mrd. EUR; 1. Hj. 2019: 33,6 Mrd. EUR) verzeichnet. DerZusagerückgang gegenüber dem Jahr 2020 ist geprägt durch die abgeschwächteNachfrage nach Corona-Hilfen als Folge der Beendigung des Lockdowns. Gegenüberdem Vergleichszeitraum der Jahre zuvor ist das Fördervolumen im ersten Halbjahrjedoch erheblich angestiegen. Dies zeigte sich insbesondere im Zusagevolumen desinländischen Fördergeschäfts , das 41,1 Mrd. EUR (1. Hj. 2020: 63,0 Mrd. EUR; 1.Hj. 2019: 20,8 Mrd. EUR) erreichte und sich damit gegenüber dem Vor-Corona-Jahr2019 nahezu verdoppelt hat. Einen wesentlichen Nachfrageanstieg erfuhr dieenergieeffiziente Wohnraumfinanzierung, die 19,2 Mrd. EUR verzeichnete (1. Hj.2020: 12,7 Mrd. EUR; 1. Hj. 2019: 5,4 Mrd. EUR). Die Zusagen des GeschäftsfeldsKfW Capital beliefen sich insgesamt auf 112 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum 139 Mio.EUR). In der Export- und Projektfinanzierung lag das Zusagevolumen aufgrund derAuswirkungen der noch andauernden Corona-Krise auf den Welthandel wie erwartetunter dem Vorjahresniveau (6,5 Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum 11,3 Mrd. EUR). DieFörderung der Entwicklungs- und Schwellenländer lag bei insgesamt 1,9 Mrd. EUR(2,0 Mrd. EUR). Die Zusagen der KfW Entwicklungsbank übertrafen mit 1,5 Mrd. EUR(1,4 Mrd. EUR) leicht den Vorjahreswert. Die DEG sagte Finanzierungen in Höhevon 409 Mio. EUR (590 Mio. EUR) zu.Seit dem Start der Corona-Hilfsprogramme (am 23.03.2020) hat die KfW 58,6 Mrd.EUR an Krediten im In- und Ausland zugesagt (Stand 31.07.2021). Im Inland werdendie Sonderprogramme nach wie vor hauptsächlich von kleinen und mittelständigenUnternehmen mit Kreditvolumina bis zu 3 Mio. EUR in Anspruch genommen. ImVergleich zum Vorjahreszeitraum (33,8 Mrd. EUR) hat sich die Nachfrage im erstenHalbjahr 2021 mit Zusagen in Höhe von 6,5 Mrd. EUR erwartungsgemäß abgeflacht.Der Rückgang innerhalb der Corona-Sonderprogramme ist insbesondere auf das Endedes Lockdowns und die bundesweiten Öffnungen im zweiten Quartal 2021zurückzuführen."Wir blicken auf ein starkes erstes Förderhalbjahr 2021 zurück. Seit derAufhebung der meisten pandemiebedingten Einschränkungen sind die deutsche