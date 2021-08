Bei dynaCERT feiern heute die Bullen. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund drei Prozent an. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 0,20 EUR hingelegt werden. Doch wie geht es nun weiter?

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser markante Punkt wurde bei 0,19 EUR markiert. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 0,32 EUR, sodass dynaCERT in Abwärtstrends verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

Fazit: Sind das bei dynaCERT jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.