AARHUS (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Vestas hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal und einer gesenkten Prognose die Märkte enttäuscht. Die coronabedingten Einschränkungen in den verschiedenen Märkten dürften auch im zweiten Halbjahr anhalten, teilte der dänische Konzern am Mittwoch in Aarhus mit. Deshalb rechnet Vestas 2021 nun mit weniger Umsatz und einer geringeren Profitabilität. Die Aktien fielen zunächst um über sechs Prozent, grenzten die Verluste aber zuletzt etwas ein.

Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr bei maximal 16,5 Milliarden Euro liegen, das ist rund eine halbe Milliarde weniger als bislang angenommen, hieß es nun. Die Marge gemessen am operativen Ergebnis (Ebit) soll angesichts angespannter Lieferketten und steigender Kosten 5 bis 7 Prozent statt 6 bis 8 Prozent betragen. Im abgelaufenen zweiten Quartal lag sie bei 2,9 Prozent, was einer Verbesserung von 1,9 Prozentpunkten zum Vorjahreszeitraum entspricht.