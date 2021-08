RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 69

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 69 auf 73 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Düngerhersteller habe gut abgeschnitten und damit von der jüngsten Stärke des Agrarmarktes sowie den guten Fundamentaldaten der Branche profitiert, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen könnte bis 2023 von dem starken Aufwärtszyklus des Sektors profitieren./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 22:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 22:07 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.