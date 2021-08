RBC stuft VALEO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat das Kursziel für Valeo von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Tom Narayan berücksichtigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die von der kanadischen Bank nach unten revidierte Prognose für das Wachstum der globalen Automobilproduktion. Dies wiederum resultiere aus der sich verschärfenden Halbleiter-Knappheit in der Branche./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 17:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 00:45 / ET







Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.