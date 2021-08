BERNSTEIN RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 285

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Quartalszahlen und einer gesenkten Prognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 dänische Kronen belassen. Analystin Deepa Venkateswaran hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die starke Dynamik bei Auftragseingang hervor. Gleichwohl hätten im zweiten Jahresviertel der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (Ebit) vor Sondereinflüssen die Markterwartungen verfehlt./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 09:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.