Melitta Gruppe blickt auf gutes Geschäftsjahr zurück (FOTO)

Minden (ots) -



- Umsatzsteigerungen trotz pandemiebedingter Herausforderungen

- Hohe Nachfrage im Endkundengeschäft, Einbußen im Außer-Haus-Geschäft

- Wachstums- und Internationalisierungsstrategie wird fortgesetzt



Die Melitta Gruppe hat das vergangene Geschäftsjahr 2020 erfolgreich

abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Minden erzielte einen Umsatz

in Höhe von 1,7 Mrd. Euro und steigerte damit den Vorjahreswert um 2,2 Prozent.

Die Anzahl der Mitarbeitenden erhöhte sich um 3,4 Prozent auf 5.849

Vollzeit-Arbeitskräfte im Jahresdurchschnitt.





Stark steigende Nachfrage im B2C-GeschäftWährend die Produkte für den B2C-Markt durchgehend hohe Wachstumsraten beiUmsatz und Mengenvolumen verzeichneten, kam es Corona bedingt imAußer-Haus-Geschäft zu erheblichen Einbußen. Insgesamt haben die Umsatzzuwächseim B2C-Markt die verringerten Umsatzerlöse im B2B-Markt aber mehr alsausgeglichen. Dies gilt für alle Geschäftsfelder der Gruppe.Der Umsatz im Geschäftsfeld Kaffee lag mit 583 Mio. Euro zwar leicht unter demVorjahr, währungsbereinigt und insbesondere ohne die signifikante Abwertung desbrasilianischen Real konnte der Gesamtumsatz in Landeswährungen jedoch deutlichgesteigert werden. Insbesondere in Brasilien, aber auch in den USA und inKanada, stiegen die Umsätze an.Im Geschäftsfeld Kaffeezubereitung wurde der Umsatz um 5 Prozent auf 505 Mio.Euro gesteigert. Dabei konnten die aus der Corona-Pandemie resultierendenUmsatzrückgänge in der professionellen Heißgetränkezubereitung in derIndividual- und Systemgastronomie durch die Umsatzzuwächse in den BereichenFilterpapiere, Filterkaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten mehr alsausgeglichen werden. Im Bereich der Filterkaffeemaschinen ist Melitta -insbesondere auch durch das Angebot an höherwertigen Modellen - mittlerweile zumMarktführer in Deutschland aufgestiegen.Im Geschäftsfeld Haushaltsprodukte stiegen die Umsatzerlöse sogar um 10 Prozentim Vergleich zum Vorjahr an. Sie summierten sich auf einen Wert von 593 Mio.Euro. Profitiert hat das Geschäftsfeld vom Trend, dass private Haushalte imvergangenen Jahr verstärkt Markenprodukte wie Toppits®, Albal®, Bacofoil® oderSwirl® nachgefragt haben.Hohe StabilitätAufgrund der Pandemie wurde im vergangenen Jahr ein besonderer Schwerpunkt aufdie Sicherstellung der Produktion und der Lieferketten gelegt. GeplanteProdukteinführungen, Markteintritte sowie Marketingkampagnen wurden aus diesemGrund teilweise zurückgestellt. "Erfreulich ist, dass es in der gesamten MelittaGruppe aufgrund einer vorsichtigen und weitsichtigen Vorgehensweise zu keiner