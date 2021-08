Mobilum Technologies erhält Zulassung als Zahlungsinstitut und meldet ein monatliches Rekordtransaktionsvolumen von insgesamt 5,3 Mio. CAD im Juli

Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den bedeutenden Anstieg unseres Gesamttransaktionsvolumens im Vergleich zum Vormonat, da wir unsere Wachstumsstrategie weiterhin umsetzen.“

Mobilum Pay LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mobilum OÜ, hat überdies die Zulassung als Zahlungsinstitut in Polen mit der Registrierungsnummer MIP118/2021 erhalten.

Mit der Registrierung kann Mobilum die folgenden Tätigkeiten in Polen ausüben:

Annahme von Bareinzahlungen und B arabhebungen von einem Zahlungskonto Ausführung von Zahlungstransakti onen Ausgabe von Zahlungsinstrumenten wie Debit- und Kreditkarten Finanztransfer - und Überweisungsdienste

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit der Registrierung als Zahlungsinstitut in Polen unseren ersten Schritt getan haben, ein E-Geld-Institut zu werden“, so Kaszycki. „Nachdem nun die erste Phase dieses Prozesses abgeschlossen ist, besteht der nächste Schritt darin, ein Nationales Zahlungsinstitut zu werden, was es Mobilum ermöglichen wird, auf globaler Ebene tätig zu sein.“

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten systemkonformen On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com.