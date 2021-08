Alle Anteilseigner von Relay Medical dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser Wendepunkt liegt bei 0,14 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.

Fazit: Bei Relay Medical geht es ordentlich zur Sache.