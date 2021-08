KEPLER CHEUVREUX stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Immobiliengesellschaft habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben