JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Axa nach Zahlen von 26,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Versicherer sei eindrucksvoll verlaufen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Axa dürfte die Ziel für das Gesamtjahr übertreffen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 13:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 19:05 / ET





