KEPLER CHEUVREUX stuft Uniper auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Ingo Becker

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Gewinn des Stromerzeugers habe im Rahmen seiner Erwartung gelegen, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kaufempfehlung basiere weiterhin auf der These, dass der Mehrheitseigner Fortum die verbliebenen Minderheitsaktionäre 2022 rauskaufen werde./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.