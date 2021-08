AlsterResearch AG: Update Vulcan Energy - Anlauf Li-Vermarktung

Mit der Erschließung auch im Weltmaßstab großer Vorkommen ist das australische Explorationsunternehmen Vulcan Energy Resources Ltd. auf Kurs, ein in Europa führender Anbieter von Battery-grade Lithiumhydroxid zu werden.

Vulcan Energy Resources (Update, PT up) Basic Materials, German Lithium Play MCap EUR 1.6bn

BUY PT AUD 19.50 (up from 16.50; 28% potential) Read

Mit der Erschließung auch im Weltmaßstab großer Vorkommen ist das australische

Explorationsunternehmen Vulcan Energy Resources Ltd. auf Kurs, ein in Europa

führender Anbieter von Battery-grade Lithiumhydroxid zu werden. Lithiumhydroxid

nimmt in den Elektrifizierungsstrategien der Automobilindustrie eine zentrale Rolle ein.

Mit dem Zero Carbon LithiumTM Project vereint Vulcan die Extraktion des im

Thermalwasser des Oberrheingrabens in hoher Konzentration enthaltenen Lithium, die

Herstellung von Lithiumhydroxid (LiOH) sowie die Erzeugung hydrogeothermaler

Energie (nachhaltige Elektrizität). Ein CO2-Fußabdruck von "Zero" prädestiniert das

Projekt, den Einstieg zur Dekarbonisierung der Batterieindustrie zu markieren. LG

Energy Solution hat sich jährliche Liefermengen von bis zu 10 Tsd. t LiOH vertraglich

gesichert. Im Rahmen der strategischen Kooperation zwischen Renault Group und

Vulcan ist die Belieferung mit jährlich bis zu 17 Tsd. t LiOH vereinbart.

Die die Aktie von Vulcan Energy Resources bietet die Gelegenheit, um als Anleger über

ein in Deutschland umgesetztes Engagement auf die Lithium-Karte zu setzen und an

der Dynamik dieses Rohstoffmarktes zu partizipieren. Aufgrund aktueller Entwicklung

und Projektionen der Marktpreise für Lithium haben wir unsere Schätzungen angehoben. Auf dieser Basis formulieren wir ein Kursziel von AUD 19,50 (zuvor: AUD 16,50),

umgerechnet EUR 12,20. Die Kaufempfehlung bekräftigen wir. Upside: 28%