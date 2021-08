Anfang 2020 ist der Versorgerindex in den langfristigen Widerstandsbereich um 1.000 Punkten zurückgekehrt und läuft seitdem grob seitwärts. Dabei hat sich auf der Oberseite das Niveau um 1.050 Punkten als hohe Hürde herauskristallisiert, an der das Barometer fortlaufend knabbert. Die positiven Nachrichten zu Energieversorgern könnten aber eine weitere Kaufwelle auslösen, sofern der aktuelle Widerstandsbereich zwischen 1.000 und 1.050 Punkte nachhaltig überwunden werden kann. Hier würde sich anschließend ein längerfristiges Investment auf der Oberseite anbieten.

Aufwärtstrend intakt

Sobald der Widerstand um 1.050 Punkten mindestens per Monatsschlusskurs überwunden wird, kann weiteres Aufwärtspotenzial generiert werden. In diesem Szenario könnte der DAX-Sektor Versorger weiter in den Bereich von 1.202 Punkten und somit den Hochs aus Anfang 2011 zulegen. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Monate bis Jahre einplanen. Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs bei 882,24 Punkten werden dagegen erst unterhalb von 950,00 Punkten erwartet. Eine weitere Unterstützung eilt in Form des EMA 200 bei 859,75 Punkten (steigend) herbei.