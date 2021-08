BERNSTEIN RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Negativ'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen von 52,65 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das erste Halbjahr des Lieferdienstes habe seine Sorgen hinsichtlich der Margenentwicklung bei einem schnellen Umsatzwachstum bestätigt, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Höhe der geplanten Investitionen in die Lieferkette und Technik sei nicht nachvollziehbar. Hart dürfte es für das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 werden, wenn sie die in der Vergangenheit coronabedingt hohe Nachfrage wieder normalisieren dürfte./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 23:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.