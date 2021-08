Es geht los! Die ersten, vielversprechenden Ergebnisse von Scottie West trudeln ein.

Jetzt geht es also langsam ans Eingemachte für Goldplay Mining ( WKN A3CNY4 / TSXV: AUC ) . Das Unternehmen hat die ersten Explorationsarbeiten auf dem Scottie West-Projekt im so genannten Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia abgeschlossen. Erste, vorläufige Ergebnisse klingen vielversprechend.

Die Ergebnisse dieser XRF-Untersuchung gelten zwar nicht als so definitiv wie Standardanalyseverfahren, geben aber dennoch Hinweise auf die enthaltenen Werte. Die Laborergebnisse aller bislang gesammelten Proben, so Goldplay weiter, stehen noch aus. Wie das Unternehmen aber jetzt meldete, erbrachte die XRF-Analyse dortiger Gesteinsproben bis zu 65 Gramm Silber pro Tonne sowie 0,14% Zink und 1,9% Arsen, wobei weitere Analysen, unter anderem zum Goldgehalt, noch ausstehen. In den Felsschuttproben wurden bis zu 34 g/t Silber und 403 ppm Kupfer gemessen.

Darüber hinaus entnahm das Goldplay-Team Proben auf dem Berggrat Leduc East-central, wobei verschiedene geologische Formationen und Strukturen auf den so genannten Eskay Rift hindeuten, was bedeutsam ist, da er die Weltklasse Gold- und Silberlagerstätte Eskay Creek (von Skeena Resources) beherbergt. Hier hat die XRF-Untersuchung der Gesteinsproben bis zu 69 Gramm pro Tonne Silber, 0,90% Kupfer, 0,94% Zink, 0,096% Arsen und 0,06% Blei erbracht, wobei unter anderem Analysen auf Gold noch ausstehen. Die Ergebnisse der Felsschuttproben erbrachten bis zu 1.211 ppm Zink.

Jetzt soll das Goldplay-Team den Rest des Sommers über die Liegenschaft erkunden, Kartierungen vornehmen und Feinerzproben entnehmen, wobei man sich auf identifizierte Strukturen und Brauneisenzonen konzentrieren will. Für diese Arbeiten, so das Unternehmen ist der Zeitraum von Mitte August bis September ohnehin am besten geeignet.

Fazit: Wie Catalin Kilofliski, President und CEO von Goldplay Mining erklärt, liegt die Scottie West-Liegenschaft im richtigen Gestein und in bester Nachbarschaft – unter anderem zu den Lagerstätten Silbak Premier, Brucejack, Eskay Creek und der Granduc-Mine. Die jetzt vorliegenden, ersten Ergebnisse seien bereits vielversprechend und bei Goldplay freue man sich darauf, die Exploration des Projekts weiter zu verfolgen. Wie Herr Kilofliski bereits vor einiger Zeit um Gespräch mit GOLDINVEST.de erklärte, wolle man dabei sehr gründlich und systematisch vorgehen, um starke Ziele für spätere Explorationsbohrungen zu generieren. Da Goldplay das erste Unternehmen überhaupt ist, das das Scottie West-Projekt erkundet, so der CEO weiter, biete sich Anlegern hier eine einmalige Gelegenheit.

