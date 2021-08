Novamind veräußert nicht zum Kerngeschäft gehörende Retreat-Beteiligung

Das Unternehmen will seinen Schwerpunkt auf das wachstumsstarke Netzwerk von medizinischen Versorgungseinrichtungen und klinischen Forschungsstandorten in den Vereinigten Staaten verlagern

TORONTO, ONTARIO / 11. August 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute bekannt gegeben, dass es den Verkauf der vom Unternehmen gehaltenen Beteiligung am ‚Synthesis Institute‘ („Synthesis“), einem führenden Anbieter von psychedelischen Retreats und Schulungsprogrammen für Heilpraktiker mit Sitz in den Niederlanden, abgeschlossen hat.

Novamind hatte bei der Seed-Finanzierung von Synthesis im Jahr 2019 mit einem strategischen Investment in Höhe von 750.000 Euro (das „strategische Investment“) die Führungsrolle eingenommen. Gemäß den Bedingungen einer zwischen Synthesis und Novamind geschlossenen Vereinbarung hat Synthesis nun die strategische Beteiligung von Novamind für 1.200.000 Euro zurückgekauft, was einer Rendite von 60 Prozent entspricht.

„Novamind hat sich bereits in einem frühen Stadium als strategischer Investor an Synthesis beteiligt und so maßgeblich zur Ausrichtung und Expansion unserer Firma beigetragen“, erklärt Rachel Aidan, Chief Executive Officer von Synthesis. „Wir werden auch weiterhin an unserer gemeinsamen Mission festhalten, bessere Zugangsmöglichkeiten zu sicheren und regulierten Heilmethoden auf Basis von Psychedelika zu schaffen.“

Novamind konnte aus dem Verkauf seiner strategischen Beteiligung an Synthesis einen Bruttoerlös in Höhe von rund 1.760.000 CAD generieren („Verkaufserlös“). Unter Einbeziehung des Verkaufserlöses geht Novamind mit insgesamt 9.207.945 CAD an Barmitteln und kurzfristigen Investitionen sowie keinerlei Verbindlichkeiten mit einer gestärkten Bilanz hervor (nicht testierte Zahlen per 10. August 2021).

Novamind hat zudem seine Entscheidung mitgeteilt, eine geplante Beteiligung am Circadia Center, einem in Costa Rica tätigen Anbieter von Retreats, nicht weiter zu verfolgen. Der Ausstieg aus den Beteiligungen an Synthesis und Circadia ist eine strategische Entscheidung, die es Novamind ermöglicht, sich verstärkt auf den Ausbau seines Netzwerks von medizinischen Versorgungseinrichtungen und klinischen Forschungsstandorten in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren.