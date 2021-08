GOLDMAN SACHS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Gerresheimer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre diesjährige Ergebnisschätzung minimal./glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 12:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben